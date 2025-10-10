В Госдуме объяснили смысл отмены бесплатного ОМС для неработающих россиян

В России все граждане, вне зависимости от размера заработка и статуса, имеют право на бесплатную медицинскую помощь – это предусмотрено Конституцией РФ. При этом действительно есть нюанс, что за неработающих трудоустроенные россияне платят из своих налогов, поэтому систему можно было бы сделать более прозрачной и справедливой. Но эта тема требует тщательного изучения, так как важно не допустить, чтобы без медпомощи остались те, кто работать не может, объяснила 360.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так депутат прокомментировала предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая призвала обязать безработных россиян платить за медицинское страхование, чтобы «честно работающие люди» не платили его тунеядцам. Бессараб подчеркнула, что в России, в отличие, например, от США, право на медобслуживание в госучреждениях предоставляется всем – вне зависимости от того, сколько у человека денег.

«У нас независимо от того, кто сколько зарабатывает, медицинское обслуживание для всех предоставляется абсолютно справедливо равным — работающим, трудоспособным, нетрудоспособным, неработающим, тунеядцам», — подчеркнула она.

Система выстроена так, что страховые взносы за неработающих россиян трудоспособного возраста субъекты перечисляют в ФОМС из своего бюджета, а наполняются эти бюджеты, в числе прочего, за счет налогов граждан. Поэтому получается, что регионы собирают налоги и частично вкладывают их в страхование, чтобы обеспечить медпомощью неработающих граждан. Но отследить ситуацию с тем, кто сможет внести взнос в ОМС, а кто — нет, крайне сложно. Для этого придется разработать открытые и четкие критерии, отметила Бессараб.

При этом всех подряд заставлять оплачивать страхование не планируется, так как важно, чтобы без медицинской помощи не остались те, кто объективно не может трудиться, подчеркнула парламентарий.

«Вопрос сложный, но понять его подоплеку вполне можно», — добавила она.

По мнению Бессараб, для решения этих вопросов нужно выстроить прозрачную и справедливую систему, которая будет подразумевать, что если человек получает какие-то доходы, но официально является неработающим, он должен будет вносить за себя плату сам.

Напомним, Матвиенко подчеркнула, что проблема с ОМС в России «давно перезрела», поэтому поправки необходимы. По ее словам, безработные россияне, если законопроект примут, будут платить «не колоссальные средства» — 45 тысяч рублей. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

