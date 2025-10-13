Трамп заявил об окончании эпохи террора на Ближнем Востоке

Трамп в Кнессете заявил, что эпоха террора на Ближнем Востоке подошла к концу

Эпоха террора на Ближнем Востоке подошла к концу. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в израильском кнессете (парламент), пишет РИА Новости.

«Это не конец войны, но конец эпохи террора, начало эпохи надежды, веры и Господа... Я убежден, что это исторический рассвет нового Ближнего Востока» — сказал он.

После визита в Израиль американский президент направится в Египет, где примет участие в саммите по прекращению огня в Газе.

Саммит должен состояться 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Трамп высказался о плане превратить сектор Газа в «Ривьеру Ближнего Востока».