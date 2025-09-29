На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп предложил создать совет по урегулированию в Газе с собой во главе

Трамп предложил создать совет по Газе, в который войдет Тони Блэр
Evelyn Hockstein/Reuters

План президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа предполагает создание переходного органа Совета мира, который будет контролировать процесс. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал сам Трамп.

«Совет мира будет возглавлять, я этого не просил, поверьте, я очень занят <...>. Главы арабского мира и Израиль, и все вовлеченные попросили меня сделать это. Возглавлять его будет джентльмен, известный под именем Дональд Трамп», — заявил американский лидер.

Помимо Трампа, в совет войдут и другие деятели, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Орган будет заниматься обеспечением работы муниципалитетов и общественных служб в Газе.

26 сентября журнал The Economist сообщал, что Блэр хочет стать главой переходного органа управления Газой. Отмечалось, что привлечение политика к управлению может вызвать возмущение на Ближнем Востоке, поскольку Блэр поддерживал вторжение США в Ирак в 2003 году, а также не пользуется поддержкой ни ХАМАС, ни руководства Палестины, ни в Израиле.

Ранее Трамп назвал глупостью признание Палестины.

