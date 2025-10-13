Киев разрешил Варшаве поисково-эксгумационные работы в селе Углы Ровненской области, где должны быть захоронения жертв Волынской резни. Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Только что подписал ноту, которой передали разрешение польской стороне на проведение поисковых работ в селе Углы Ровненской области», — говорится в сообщении.

В ближайшее время Украина собирается предоставить полякам разрешение на поисково-эксгумационные работы в Гуте Пеняцкой Львовской области.

Прошлый президент Польши Анджей Дуда заявлял, что украинский лидер Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, совершенной украинскими националистами в отношении поляков и других национальностей. По его словам, президент Украины сказал ему, что в школе его не учили этой теме.

Волынская резня — массовое уничтожение проживавшего на западе Украины этнического польского населения Украинской повстанческой армией (организация запрещена в России). По разным оценкам, жертвами тех событий стали 50-60 тысяч поляков.

