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Президент Польши: пришлось объяснять Зеленскому, что такое Волынская резня

Президент Польши Дуда: Зеленский не знает, что такое Волынская резня
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Czarek Sokolowski/AP

Украинский лидер Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, совершенной украинскими националистами в отношении поляков и других национальностей. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, передает RMF24.

«Думаю, он говорил правду, когда сказал мне: «Анджей, я никогда раньше не слышал о массовых убийствах, об убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни», — отметил он.

По словам Дуды, Зеленский сказал президенту Польши, что в школе его не учили этой теме.

Дуда выразил уверенность в том, что на Украине мало знают о Волынской резне.

10 июля ФСБ России опубликовала протокол допроса участника Волынской резни 1943–1944 годов, члена Организации украинских националистов (организация запрещена в России) и Украинской повстанческой армии (организация запрещена в России) 18-летнего Ивана Васюка.

Васюк, действовавший под псевдонимом Голуб в одном из отрядов украинских националистов, в январе 1944 года был арестован в Ровенской области советской военной контрразведкой. В ходе допроса арестованный признался, что с июля 1943-го по январь 1944 года он в составе подразделения Миколы Свистуна принимал участие в нападениях на польские деревни, массовых убийствах и грабежах мирного населения. По словам Васюка, он участвовал в 10 нападениях и лично убил не менее 19 человек, в том числе шесть женщин и пять детей. После совершения убийств бандеровцы уносили все имущество и продукты, угоняли скот, а дома поджигали.

Ранее в Польше раскритиковали позицию Украины по Волынской резне.

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