Депутат Рады возмутился из-за выставки о Волынской резне

Депутат Верховной рады Украины Владимир Вятрович возмутился из-за выставки в Европарламенте (ЕП) о Волынской резне и устроил скандал. Об этом сообщает портал Forsal.

По его мнению, данная выставка является «российской пропагандой».

Украинский парламентарий не уточнил, что конкретно его разозлило в экспозиции, но потребовал от министерства иностранных дел республики дать жесткий ответ.

По словам евродепутата, соорганизатора мероприятия Евы Зайончковска-Херник, целью выставки является не желание возмездия, а напоминание о трагедии.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина должна официально признать Волынскую резню.

Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, совершенной украинскими националистами в отношении поляков и других национальностей. По его словам, президент Украины сказал ему, что в школе его не учили этой теме.

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