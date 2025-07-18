На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат Рады возмутился из-за выставки о Волынской резне

Forsal: депутат Рады Вятрович возмутился из-за выставки о Волынской резне
true
true
true
close
Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Верховной рады Украины Владимир Вятрович возмутился из-за выставки в Европарламенте (ЕП) о Волынской резне и устроил скандал. Об этом сообщает портал Forsal.

По его мнению, данная выставка является «российской пропагандой».

Украинский парламентарий не уточнил, что конкретно его разозлило в экспозиции, но потребовал от министерства иностранных дел республики дать жесткий ответ.

По словам евродепутата, соорганизатора мероприятия Евы Зайончковска-Херник, целью выставки является не желание возмездия, а напоминание о трагедии.

До этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина должна официально признать Волынскую резню.

Также президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не знал о Волынской резне, совершенной украинскими националистами в отношении поляков и других национальностей. По его словам, президент Украины сказал ему, что в школе его не учили этой теме.

Ранее в России раскрыли, почему Польша никогда не простит Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами