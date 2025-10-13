На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции оппозиция внесет резолюцию о вотуме недоверия новому правительству

«Нацобъединение» внесет резолюцию о вотуме недоверия новому кабмину Франции
Кадр из видео/Europe 1/Youtube

Французская правая партия «Национальное объединение» в понедельник, 13 октября, внесет резолюцию о вотуме недоверия новому правительству Франции. Об этом в социальной сети X сообщила лидер фракции в парламенте Марин Ле Пен.

«Как мы заявляли уже несколько дней, правительству будет выражено недоверие со стороны «Национального объединения» и наших союзников из «Союза правых за республику». Завтра мы внесем резолюцию о вотуме недоверия», — написала политик.

Она призвала президента Франции Эммануэля Макрона немедленно объявить о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) для проведения новых парламентских выборов. По мнению Ле Пен, граждане страны должны сами высказаться и избрать себе новое большинство.

Накануне премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о завершении формирования нового состава правительства страны.

Ключевые министры сохранили свои позиции. Жан-Ноэль Барро остался на посту главы МИД, Ролан Лескюр продолжит руководить министерством экономики и финансов, а Жеральд Дарманен сохранил портфель министра юстиции.

Новым министром вооруженных сил стала экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен. Пост главы МВД занял бывший префект парижской полиции Лоран Нуньес.

Ранее политолог объяснил, в каком случае Макрон уйдет в отставку.

