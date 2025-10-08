Политолог Трухачев: Макрон уйдет, если хотя бы 1% французов выйдет на протесты

Президент Франции Эммануэль Макрон уйдет в отставку, если на протесты выйдет хотя бы 1% французов. Такое мнение в интервью aif.ru высказал политолог-европеист Вадим Трухачев. Он напомнил, что республика является одним из лидеров по количеству протестных акций, поэтому даже за 100-тысячным митингом ничего не последует.

«Протесты будут иметь значение, если на улицы выйдет хотя бы 1% населения Франции, это около 700 тысяч человек», — сказал эксперт.

Что касается оппозиционных политиков, они не смогут добиться отставки Макрона, поскольку у них не хватит голосов, даже если они объединятся, добавил он.

После того как Себастьян Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции, ряд оппозиционных сил выступили с требованием к Макрону уйти в отставку.

8 октября издание Canard Enchaine сообщило, что французский лидер с большей вероятностью решит вновь распустить Национальное собрание для проведения парламентских выборов, чем сам уйдет в отставку.

Позднее газета Figaro сообщила, что Бюро Нацсобрания Франции — высший коллегиальный орган нижней палаты парламента страны — отклонило предложение оппозиционной левой партии «Непокорившейся Франции» об отставке Макрона.

Ранее Захарова уличила Макрона в попытке отвести внимание от внутренних проблем Франции.