Лекорню сформировал новое правительство Франции

Премьер-министр Франции Лекорню сформировал новое правительство страны
Global Look Press

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о завершении формирования нового состава правительства страны. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Согласно обнародованным данным, ключевые министры сохранили свои позиции. Жан-Ноэль Барро остался на посту главы МИД, Ролан Лескюр продолжит руководить министерством экономики и финансов, а Жеральд Дарманен сохранил портфель министра юстиции.

Новым министром вооруженных сил стала экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен. Пост главы МВД занял бывший префект парижской полиции Лоран Нуньес.

6 октября Лекорню написал заявление об увольнении с должности премьер-министра Франции по собственному желанию. К тому моменту он провел на посту всего 27 дней.

Спустя четыре дня президент страны Эммануэль Макрон вновь назначил Себастьена Лекорню председателем французского правительства. Комментируя ситуацию, политик сообщил, что принял поручение главы государства «из чувства долга».

Ранее бывший премьер Франции заявил, что политика Макрона «обанкротилась».

