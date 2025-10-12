На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков оценил способность США «пробурить» ненависть Европы в отношении России

Ушаков: США могут влиять на ЕС, но ненависть трудно пробурить даже американцам
Владимир Астапкович/РИА Новости

Власти Соединенных Штатов могут влиять на Евросоюз, но у европейцев сложилась такая сплоченная ненависть к России, что ее трудно «пробурить» даже американцам. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Там такая степень ненависти, я бы даже сказал, сплоченной ненависти европейцев в отношении России, что эту ненависть трудно пробурить, даже используя американский бур», — заявил он.

По словам Ушакова, для создания подобных настроений была со стороны европейцев проделана сверхактивная работа. Он объяснил, что в сторону России было настолько много обвинений, что некоторые просто стали в это верить.

Помощник российского лидера добавил, что общая ситуация складывается крайне неблагоприятно.

В ходе беседы Ушаков отметил, что действующая воинственная позиция Европы по отношению к России закрывает возможности найти любые возможные нюансы в отношениях с Москвой.

Ранее Песков указал на «драматичный момент» в урегулировании на Украине.

