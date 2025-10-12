На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков рассказал о «воинственной» позиции Европы в отношении России

Ушаков: воинственная позиция Европы закрывает возможности для отношений с РФ
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Действующая воинственная позиция Европы по отношению к России закрывает возможности найти любые возможные нюансы в отношениях с Москвой. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, американская сторона может влиять на позицию Европы, но представители стран выражают «сплоченную ненависть» в отношении РФ, которую «трудно пробурить, даже используя американский бур». Ушаков отметил, что для создания подобных настроений была проделана сверхактивная работа.

«Настолько было много обвинений в отношении России, что некоторые стали в это верить, а некоторые не верят, но боятся общей ситуации», — объяснил он.

Помощник российского лидера добавил, что общая ситуация складывается крайне неблагоприятно. Ушаков подчеркнул, что вокруг темы взаимоотношений с Россией консолидируется «очень много вранья» и это удивляет.

«Я не мог представить, что Европа будет говорить в отношении России одним голосом, причем крайне воинственным, крайне негативным в отношении нашей страны», — заявил Ушаков.

Политик объяснил, что такая позиция закрывает возможности для Европы.

В ходе беседы он отметил, что украинская сторона не готова к миру и продвижению договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Анкоридже.

Ранее Песков указал на «драматичный момент» в урегулировании на Украине.

