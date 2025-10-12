На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков указал на «драматичный момент» в урегулировании на Украине

Песков: в урегулировании конфликта на Украине настал очень драматичный момент
MGIMO360 TV/YouTube

В вопросе урегулирования конфликта на Украине настал очень драматичный момент, со всех сторон нагнетается напряженность. Об этом в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас очень драматичный момент, со всех сторон нагнетается напряженность», — заявил он.

Песков добавил, что российская сторона продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию. Помимо этого, президент США Дональд Трамп выражает аналогичную позицию и призывает стороны «садиться за стол переговоров».

Из этого, по словам представителя Кремля, Москва делает вывод, что американский лидер сохраняет политическую волю. Он добавил, что со стороны Украины и европейских представителей наблюдается «абсолютное нежелание» предпринимать шаги в данном вопросе.

В ходе беседы Песков отметил, что американские дальнобойные ракеты «Tomahawk», которые могут поставить на территорию Украины, являются серьезным оружием, однако оно не сможет изменить положение дел на фронте.

В Кремле предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. Подробнее — в материале «Газеты. Ru».

Ранее в США улыбку Путина на «Валдае» связали с окончанием конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
