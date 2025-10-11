«Исключительная физическая форма»: врач Трампа оценил здоровье президента

Президент США Дональд Трамп находится в «исключительной физической форме». Об этом заявил его лечащий врач Шон Барбарелла после того, как в пятницу президент прошел комплексное обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, передает телеканал ABC.

«Эти оценки проводились совместно с ведущими научными и медицинскими консультантами для обеспечения оптимального здоровья сердечно-сосудистой системы и поддержания хорошего самочувствия», — написал врач.

Как напоминает телеканал, летом Белый дом заявил, что у Трампа диагностировали хроническую венозную недостаточность.

В 2025 году Трампу исполнилось 79 лет. 7 октября в интервью телеканалу Newsmax он заявил, что чувствует себя намного лучше, чем 30 лет назад. Однако, по мнению американского журналиста Сеймура Херша, у политика, возможно, наблюдаются когнитивные нарушения. Глава государства постоянно повторяет, что уладил много войн и конфликтов. Херш заметил за ним и регулярные навязчивые самовосхваления и «потерю хватки» при общении с большой аудиторией.

Ранее в соцсетях на основе «индекса пиццы» решили, что Трамп скончался.