Повторяет фразы и не чувствует зал: в США заявили о нарушениях в поведении Трампа

У президента США Дональда Трампа, возможно, наблюдаются когнитивные нарушения, пишет известный американский журналист Сеймур Херш. Он обратил внимание на повторяющиеся фразы американского лидера о том, что он уладил много войн и конфликтов, регулярные навязчивые самовосхваления и «потерю хватки» при общении с большой аудиторией. Сам Трамп недавно заявлял, что он «никогда не ощущал себя так хорошо», как сейчас.

Состояние здоровья президента США Дональда Трампа вызывает опасения у его соратников, пишет известный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. По его мнению, в поведении Трампа можно увидеть признаки персеверации, то есть повторяющихся фраз, жестов или определенных реакций.

К этой мысли Херш пришел после просмотра 71-минутного выступления Трампа перед высшим военным руководством страны на базе Корпуса морской пехоты в штате Вирджиния 30 сентября. По словам журналиста, 800 генералов и адмиралов были собраны туда «по непонятным до сих пор причинам».

«После хвалебной вступительной речи [главы Пентагона Пита] Хегсета президент, как обычно, рассказал о себе и пожаловался на жизнь. В частности, он неоднократно заявлял, что ему принадлежит заслуга в разрешении международных кризисов, которые он не разрешал», — пишет Херш.

По мнению Херша, «было бы здорово, и, возможно, беспрецедентно, если бы Трамп изложил свои взгляды на внешнюю политику и дал собравшимся генералам и адмиралам возможность задать вопросы своему президенту». Однако вместо этого они услышали «повторение величайших триумфов Трампа».

При этом, как утверждает Херш, Трамп, бывший ранее прекрасным оратором с умением прекрасно «читать зал», потерял свои навыки «быстро оценивать аудиторию и позволять своим инстинктам шоумена брать верх и вовлекать зрителей».

«Некоторые из ближайших помощников Трампа в Белом доме считают это еще одним признаком его растущей дезорганизованности и неспособности сосредоточиться на встречах высокого уровня», — пишет Херш.

Что известно о здоровье Трампа

В 2025 году Трампу исполнилось 79 лет. 7 октября в интервью телеканалу Newsmax он заявил, что чувствует себя намного лучше, чем 30 лет назад.

«Я чувствую себя так же или даже лучше, чем 30 лет назад. Я по-настоящему чувствую себя лучше, чем 30-40 лет назад», — подчеркнул президент США.

Аналогичное заявление он сделал 1 сентября после распространившихся в интернете слухов о его внезапной кончине.

«Никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни», — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Таким образом он отреагировал на разошедшуюся в соцсетях «теорию»‎ о его смерти или же тяжкой болезни. Ее сторонники утверждали, что Трамп уже несколько дней не появлялся на публике, и в обнародованных планах Белого дома его выступлений также нет. Масла в огонь подлили наблюдения граждан, обративших внимание на синяк на руке главы Белого дома (похожий якобы был у королевы Елизаветы II перед смертью). Сначала он был скрыт слоем тонального средства, однако затем Трамп появился уже с пятном на руке. Не остался без внимания и рост «индекса пиццы» — заказов еды в районе Пентагона, якобы присущих началу международных конфликтов и кризисов.

«#ТрампМертв»: почему в соцсетях хоронят президента США? Дональд Трамп впервые прокомментировал слухи о своей смерти — в Truth Social президент США... 01 сентября 19:05

«Президент Дональд Трамп во время подписания указов в Овальном кабинете не использовал консилер, продемонстрировав темный синяк на тыльной стороне правой руки. Сидя за столом Резолют, Трамп, общаясь с журналистами, прикрывал тыльную сторону правой руки левой. <…> В ходе пресс-конференции… репортеры в разные моменты могли видеть следы обширного синяка на тыльной стороне его руки», — отмечало издание Independent.

В ответ врач президента Шон Барбарелла заявил, что Трамп остается в отличной физической форме. Появление синяка он объяснил частыми рукопожатиями и приемом аспирина, который используют для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Состояние здоровья Трампа комментировала и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. 17 июля она зачитала журналистам справку от врача. В ней отмечалось, что у Трампа были замечены «отеки средней степени» в нижней части ног, но по итогам диагностики «не выявлено никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний».

«Президент сохраняет отличное состояние здоровья», — сказала она на брифинге.