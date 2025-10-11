Трамп сообщил, что не отменял встречу с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС

Трамп не отменил встречу с Си Цзиньпином, но не уверен, что она состоится

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Южной Корее, но не уверен, что она состоится. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет, я ее [встречу] не отменил. Но я не знаю, будет ли она. Но все равно я там буду. Так что, я полагаю, мы можем ее провести», — поделился Трамп.

11 октября Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Вашингтон с 1 ноября или раньше введет 100% пошлину на товары из Китая сверх того уровня, который Пекин платит сейчас.

10 октября американский лидер заявил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, «похоже, больше не имеет смысла». Трамп также назвал решение Китая по редкоземельным элементам «враждебным шагом». По его словам, Пекин рассылает письма странам по всему миру о том, что хочет ввести экспортный контроль на все элементы продукции, связанные с редкоземельными металлами.

Ранее СМИ сообщили, что Китай предложил Трампу инвестиции на $1 трлн за отказ от войны.