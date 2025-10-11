Трамп анонсировал введение дополнительной пошлины на товары из Китая

Трамп: США с 1 ноября введут дополнительную пошлину в 100% на товары из Китая

Президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что Вашингтон с 1 ноября или раньше введет 100% пошлину на товары из Китая сверх того уровня, который Пекин платит сейчас.

«Начиная с 1 ноября 2025 года (или раньше, в зависимости от дальнейших действий или изменений, предпринятых Китаем) Соединенные Штаты Америки введут в отношении Китая пошлину в размере 100% сверх любой пошлины, которую они платят в настоящее время», — написал Трамп.

10 октября американский лидер заявил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, «похоже, больше не имеет смысла». Трамп также назвал решение Китая по редкоземельным элементам «враждебным шагом». По его словам, Пекин рассылает письма странам по всему миру о том, что хочет ввести экспортный контроль на все элементы продукции, связанные с редкоземельными металлами.

В сентябре китайский интернет-регулятор обязал ведущие технологические компании страны прекратить закупки высокопроизводительных чипов Nvidia, включая новейшую модель RTX Pro 6000D, и аннулировать уже размещенные заказы.

По данным Financial Times, это решение связано с антимонопольным расследованием в отношении американского производителя.

Ранее компании из Китая, Турции и ОАЭ попали в «черный список» Минторга США.