Президенту США Дональду Трампу в скором времени придется определиться с позицией относительно Тайваня, поскольку Китай все активнее отрабатывает силовой захват Тайбэя в рамках военных учений. Об этом пишет газета «Взгляд».

Издание отмечает, что власти Тайваня рассчитывают на защиту со стороны США, выражая свою лояльность, к примеру, согласившись прекратить закупать российскую нефть и заявило о готовности вложить $165 млрд в завод по изготовлению полупроводников в Аризоне.

Однако в КНР продолжают разрабатывать стратегию восстановления территориальной целостности. При этом предпочтение оказывается не силовому вторжению, а политическому урегулированию вопроса. «Взгляд» пишет, что Пекин ожидает признания от Трампа Тайваня частью КНР.

«С одной стороны — просто слова о том, что Тайвань — часть Китая, которые ничем не обяжут следующего президента США, а с другой — инвестиции на триллион долларов», — говорится в публикации.

Под «инвестициями на $1 трлн» газета «Взгляд подразумевает экспорт сои из США в Китай, который упал с $3 млрд в год до нуля, что стало реакцией на торговую войну, развязанную самим Трампом.

Агентство Bloomberg 4 октября писало, что КНР подталкивает администрацию Трампа к отмене некоторых ограничений национальной безопасности на китайские сделки в США. В публикации также отмечалось, что китайские власти могут сделать огромные инвестиции в США.

1 октября глава Белого дома на своей странице в социальной сети Truth Social написал, что намерен провести встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, одной из основных тем обсуждения станут поставки сои. В то же время он обратил внимание, что бывший президент США Джо Байден не обеспечил выполнение соглашения между Вашингтоном и Пекином, по которому китайская сторона должна была закупить американскую сельскохозяйственную продукцию на миллиарды долларов.

Ранее СМИ рассказали о блокировке Трампом военной помощи Тайваню на $400 млн.