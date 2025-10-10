Трамп заявил, что встреча с Си Цзиньпином «больше не имеет смысла»

Трамп: запланированная встреча с Си Цзиньпином, «похоже, больше не имеет смысла»

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что его запланированная на саммите АТЭС встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, «похоже, больше не имеет смысла».

«Я должен был встретиться с председателем Си через две недели на саммите АТЭС в Южной Корее, но теперь, похоже, для этого нет причин», — написал глава Белого дома.

Также Трамп назвал решение Китая по редкоземельным элементам «враждебным шагом». По его словам, Пекин рассылает письма странам по всему миру о том, что хочет ввести экспортный контроль на все элементы продукции, связанные с редкоземельными металлами.

В сентябре китайский интернет-регулятор обязал ведущие технологические компании страны прекратить закупки высокопроизводительных чипов Nvidia, включая новейшую модель RTX Pro 6000D, и аннулировать уже размещенные заказы.

По данным Financial Times, это решение связано с антимонопольным расследованием в отношении американского производителя. Власти КНР используют этот шаг как рычаг давления в рамках торговых переговоров с США, которые ввели новые пошлины против китайского технологического сектора.

Ранее СМИ сообщили, что Китай предложил Трампу инвестиции на $1 трлн за отказ от войны.