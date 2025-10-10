Генсек СНГ назвал дату и место следующего саммита содружества

Следующий саммит глав Содружества Независимых Государств (СНГ) пройдет 9 октября 2026 года в Туркмении. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в ходе расширенного заседания с главами стран, передает РИА Новости.

По его слова, по итогам встречи в узком составе было принято решение о председательстве Туркмении в составе Содружества в 2026 году. Сопредседателями при этом станут Таджикистан и Узбекистан.

«Поскольку заседание Совета глав государств традиционно проводится в председательствующей стране Содружества, принято решение провести очередное заседание Совета глав государств 9 октября 2026 года в Туркменистане», — сказал Лебедев.

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите стран — членов СНГ в Душанбе 10 октября. Также на мероприятие прибыли лидеры Армении, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Туркменистана и Таджикистана.

Ранее вечернюю прогулку Путина и лидеров СНГ сняли на видео.