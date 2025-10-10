На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин прибыл на саммит СНГ в Душанбе

Путин приехал на саммит стран СНГ в ДушанбеЫ
Президент России Владимир Путин приехал на площадку саммита стран СНГ в Душанбе. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что российский лидер примет участие в заседании Совета глав государств содружества.

Помимо российского лидера, в встрече также примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

8 октября Путин прибыл в столицу Таджикистана с государственным визитом. В тот же день российский лидер и Рахмон провели обед в неформальной обстановке в ботаническом саду «Ирам» («Райский сад»). Перед этим главы государств прогулялись по территории сада, продолжив общение, которое начали еще в аэропорту.

9 октября началась официальная часть визита Путина в Душанбе, в ходе которой российский президент принял участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ. До этого Путин встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения и другие вопросы.

Ранее глава Таджикистана оценил уровень партнерства с Россией.

