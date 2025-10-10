На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вечернюю прогулку Путина и лидеров СНГ сняли на видео

TVT обнародовал видео вечерней прогулки Путина в компании лидеров стран СНГ
Президент России Владимир Путин вместе с лидерами стран СНГ прошелся по саду правительственной резиденции в Душанбе перед обедом для представителей делегаций. Видео вечерней прогулки глав государств опубликовал государственный телеканал Таджикистана (TVT) на YouTube-канале.

На обнародованных кадрах можно заметить российского лидера, который идет в окружении президента Таджикистана Эмомали Рахмона, лидера Азербайджана Ильхама Алиева, главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, а также президента Туркмении Сердара Бердымухамедова и лидера Узбекистана Шавката Мирзиеева и главы Киргизии Садыра Жапарова.

Представители делегаций прошлись по саду Дворца Нации в Душанбе. Для лидеров на территории резиденции были подготовлены инсталляции из овощей и фруктов.

8 октября Путин прибыл в столицу Таджикистана с государственным визитом. В тот же день российский лидер и Рахмон провели обед в неформальной обстановке в ботаническом саду «Ирам» («Райский сад»). Перед этим главы государств прогулялись по территории сада, продолжив общение, которое начали еще в аэропорту.

На следующий день стартовала официальная часть визита российского лидера. Он принял участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ. Помимо этого, Путин провел переговоры с таджикистанским коллегой и запланировал встречи с представителями других стран.

Ранее глава Таджикистана оценил уровень партнерства с Россией.

