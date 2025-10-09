Посол Келин назвал цель «коалиции желающих» на Украине

Великобритания, вероятно, не отказалась от намерения разместить ударный потенциал НАТО на Украине. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, слова которого приводит РИА Новости.

«Здесь, похоже, не отказались от намерения затянуть Украину в НАТО, разместить натовский ударный потенциал на ее территории. Очевидно, что цель «коалиции желающих» как раз направлена на то, чтобы сохранить антироссийский потенциал Украины», – подчеркнул Келин.

Также Келин предположил, что за украинский кризис рассчитываться придется странам-членам НАТО. По его словам, в западных странах должны хорошо понимать, что когда их политики говорят о какой-то цене, которую якобы должна заплатить Россия за начало специальной военной операции на Украине, они не должны забывать, что и им в свою очередь будет «предъявлен счет».

29 сентября посол Келин пригрозил Британии симметричным ответом России в случае, если Объединенное королевство примет закон об иностранном влиянии. Согласно британской законодательной новелле, иностранные граждане, проживающие на территории Великобритании, будут обязаны докладывать о своем финансовом состоянии. Более того, в отношении российских граждан Британия планирует осуществлять особый контроль. В случае сокрытия своих доходов россияне рискуют в качестве наказания получить пять лет тюрьмы.

Ранее в России заявили, что поддерживаются контакты между Москвой и Киевом по урегулированию кризиса.