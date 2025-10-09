На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Посол Келин назвал цель «коалиции желающих» на Украине

Посол РФ Келин: Британия не отказались от намерения затянуть Украину в НАТО
true
true
true
close
Ronald Zak/AP

Великобритания, вероятно, не отказалась от намерения разместить ударный потенциал НАТО на Украине. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, слова которого приводит РИА Новости.

«Здесь, похоже, не отказались от намерения затянуть Украину в НАТО, разместить натовский ударный потенциал на ее территории. Очевидно, что цель «коалиции желающих» как раз направлена на то, чтобы сохранить антироссийский потенциал Украины», – подчеркнул Келин.

Также Келин предположил, что за украинский кризис рассчитываться придется странам-членам НАТО. По его словам, в западных странах должны хорошо понимать, что когда их политики говорят о какой-то цене, которую якобы должна заплатить Россия за начало специальной военной операции на Украине, они не должны забывать, что и им в свою очередь будет «предъявлен счет».

29 сентября посол Келин пригрозил Британии симметричным ответом России в случае, если Объединенное королевство примет закон об иностранном влиянии. Согласно британской законодательной новелле, иностранные граждане, проживающие на территории Великобритании, будут обязаны докладывать о своем финансовом состоянии. Более того, в отношении российских граждан Британия планирует осуществлять особый контроль. В случае сокрытия своих доходов россияне рискуют в качестве наказания получить пять лет тюрьмы.

Ранее в России заявили, что поддерживаются контакты между Москвой и Киевом по урегулированию кризиса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами