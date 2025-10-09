На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский посол рассказал, кто «заплатит» за украинский кризис

Посол РФ в Британии Келин: цену за украинский кризис в итоге заплатит НАТО
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии" class="item-image" loading="lazy">
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Цену за украинский кризис в итоге придется заплатить странам-членам НАТО, помогающим Киеву. Об этом заявил посол Российской Федерации в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу RT.

По его словам, в западных странах должны хорошо понимать, что когда их политики говорят о какой-то цене, которую якобы должна заплатить Россия за начало специальной военной операции на Украине, не должны забывать, что и им в свою очередь будет «предъявлен счет».

Дипломат подчеркнул, что чем дольше Запад будет оснащать Украину вооружением и деньгами, тем дороже им в конечном счете придется заплатить.

Келин также обратил внимание на то, что Великобритания не отказалась от намерения затянуть Украину в НАТО и разместить ударный потенциал альянса в республике.

Посол высказал мнение, что цель так называемой «коалиции желающих» направлена на то, чтобы сохранить антироссийский потенциал Украины, желательно при присутствии сил НАТО на ее территории.

Ранее посол Келин назвал истерией обвинения РФ в нарушении воздушных границ НАТО.

Новости Украины
