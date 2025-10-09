Галузин: контакты у делегаций РФ и Украины есть, но Киев не хочет урегулирования

Контакты между делегациями России и Украины поддерживаются, но у Киева нет серьезного стремления у урегулированию конфликта. Об этом заявил в интервью РБК заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

Он напомнил, что удается продолжать обмен военнопленными между Россией и Украиной, удается продолжать возвращение незаконно удерживаемых в республике российских гражданских лиц. В частности, на родину были возвращены 10 жителей Курской области.

В то же время «позитивный импульс», который был придан встречей на Аляске президента России Владимиром Путиным и президента США Дональда Трампа, «оказался выхолощенным», отметил Галузин. По его словам, во многом это происходит из-за того, что не чувствуется со стороны Киева серьезного стремления искать пути урегулирования украинского конфликта путем устранения его первопричин.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров Москвы и Киева по украинскому урегулированию. Стороны обсудили позиции, прописанные в проектах меморандумов. По итогам встречи российская сторона предложила Украине создать три рабочие группы для решения ряда вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к непродолжительным гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых.

Решение о четвертом раунде прямых переговоров будет приниматься после выполнения договоренностей, сообщал помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее в Кремле упрекнули Киев в нежелании мира.