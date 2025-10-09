Политолог Сардарян: Запад смотрит на РФ как на проигравшего в Холодной войне

Многие в России полагали, что после завершения Холодной войны Москва и Вашингтон вместе будут строить будущее. Однако в Соединенных Штатах на ситуацию смотрят по-иному. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян.

«Они говорят: «Вы с нами воевали в рамках Холодной войны? Воевали. Вы проиграли нам? Проиграли. Ну все. Значит, теперь терпите. Мы вам будем навязывать, что захотим». Поэтому никто с нами ни о чем не договаривался. Было, как по известному принципу 1990-х: что мое — то мое, что твое — предмет переговоров, будем смотреть, что еще у тебя оттяпать можно», — отметил эксперт.

По его словам, западные страны уверены, что пика могущества Москва достигла после Второй мировой войны и закончился он с распадом Советского Союза.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в колонке для The New York Times призвал вести переговоры с Россией в два этапа, имея в виду давление, а затем диалог.

В качестве примера он привел переговоры между президентом Рональдом Рейганом и генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Сикорский утверждает, что положившие конец Холодной войне переговоры не могли бы состояться, если бы Рейган «не использовал слабость СССР», оказывая военное и экономическое давление.

Ранее в МИД РФ заявили, что отношения России и Запада вышли за рамки холодной войны.