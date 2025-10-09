На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Польши призвал говорить с Россией, как Рейган с Горбачевым

Глава МИД Польши Сикорский призвал говорить с Россией, как Рейган с Горбачевым
Yves Herman/Reuters

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в колонке для The New York Times призвал вести переговоры с Россией в два этапа, имея в виду давление, а затем диалог.

В качестве примера он привел переговоры между президентом Рональдом Рейганом и генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Сикорский утверждает, что положившие конец Холодной войне переговоры не могли бы состояться, если бы Рейган «не использовал слабость СССР», оказывая военное и экономическое давление.

По его словам, этот двухступенчатый подход сработал, и в итоге Советский Союз начал переговоры.

«Для этого необходимо продолжать оказывать Украине финансовую и военную поддержку и подрывать основы российской военной экономики. Хорошим началом было бы, если бы самопровозглашенные последователи MAGA в Венгрии и Словакии прислушались к Трампу и прекратили покупать российскую нефть, а также наконец использовали более 200 миллиардов долларов замороженных российских активов в Европе», — написал Сикорский.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию на Украине. Министр напомнил, что Москва с начала спецоперации была открыта для дипломатического решения конфликта. А ключевые условия для начала таких переговоров — надежные гарантии безопасности России и защита ее жизненно важных интересов.

Ранее западные аналитики раскрыли план Путина в отношении Украины.

