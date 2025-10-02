В МИД заявили, что отношения России и Запада вышли за рамки холодной войны

Россия находится в состоянии «иной формы конфликта» со странами Запада, отношения уже вышли за рамки холодной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«С сравнением с холодной войной не по временным рамкам, а по сути я бы не согласилась, так как мы уже находимся в состоянии иной формы конфликта: здесь уже холодом давно не несет — здесь уже огонь», — заявила дипломат.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что подобное мнение выражают и западные страны.

Захарова отметила, что вся «шумиха вокруг так называемых российских дронов» служит исключительно для оправдания в глазах общественности стран Евросоюза их прямого столкновения с Россией.

1 октября президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью немецкой ежедневной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung в кулуарах европейского саммита в Копенгагене, что страны НАТО должны «усилить» свою реакцию в случае «новых провокаций» со стороны России.

По мнению французского лидера, Европа находится в конфронтации с Россией и призвал усиливать военный потенциал Европы с помощью ракет большой дальности и систем защиты от БПЛА. На фоне «различных атак» со стороны России ответ должен быть «оперативным», считает президент Франции.

Ранее Польша заявила о готовности сбивать нарушившие границу военные самолеты.