Зеленский заявил о «дальнобойных санкциях против России»

Зеленский заявил об использовании «дальнобойных санкций» против России

Украина достигает «значительных вещей», используя «дальнобойные санкции» против России. Об глава государства Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Украина достигает действительно значительных вещей, в частности наши дальнобойные санкции против России это демонстрируют», — заявил Зеленский.

Таким образом он прокомментировал удары по промышленным и нефтеперерабатывающим объектам на территории России.

До этого военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Владимир Зеленский, говоря о готовящихся ударах вглубь России, пытается террором запугать мирных граждан.

По его словам, Киев анонсирует, рекламирует и предупреждает о том, что России «стоит готовиться». Это элементы террора и запугивания граждан в целом, подчеркнул политолог. Перенджиев считает, что таким образом Украина пытается оказать «давление на Россию», а Зеленский – остановить продвижение ВС РФ в Донбассе.

Ранее Зеленский анонсировал новые операции СБУ против России.