Западные аналитики раскрыли план Путина в отношении Украины

ISW: Путин остается приверженным первоначальным военным целям России на Украине
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин остается приверженным требованию о «капитуляции Украины», поскольку уверен в возможности ВС РФ одержать верх в ходе затяжного конфликта. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) по итогам встречи главы государства с военным руководством страны.

Концепция заключается в постепенном наступлении ВС РФ, которое не даст проводить ВСУ успешные контрнаступательные операции, и в итоге позволит победить в конфликте «на истощение» против украинских войск, утверждают аналитики.

В материале говорится, что президент России уверен в экономических и военных возможностях страны, которые помогут «и преодолеть западную поддержку Украины и собственную способность Украины продолжать обороняться».

«Кремлевские чиновники, включая Путина, неоднократно подтверждали свою приверженность достижению первоначальных военных целей России», — сообщает ISW.

До этого президент Владимир Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее в России назвала сроки завершения СВО.

