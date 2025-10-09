В Кремле высказались о предстоящей встрече Путина и Алиева в Душанбе

Настрой российской стороны в преддверии встречи лидеров РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева исполнен оптимизма. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты. Рассчитываем, что президенты обсудят нынешнее состояние наших двусторонних отношений и проговорят те проблемные моменты, которые есть», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

До этого Алиев по телефону поздравил Путина с 73-летием. В ходе разговора политики обсудили текущее состояние двусторонних отношений.

Сам Путин заявлял, что в отношениях между Россией и Азербайджаном есть проблемы, но все встанет на свои места.

8 октября российский лидер прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. В ходе поездки глава государства проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Ожидается подписание ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

Ранее в России рассказали о работе по «улучшению отношений» с Азербайджаном.