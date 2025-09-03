Путин признался в наличии проблем между Россией и Азербайджаном

Путин: в отношениях с Азербайджаном есть проблемы, но все встанет на свои места

В отношениях между Россией и Азербайджаном есть проблемы, но все встанет на свои места. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил президент России Владимир Путин.

«В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры, и есть проблемы», — заявил он.

По словам Путина, вернуть контакты в прежнее русло способен взаимный интерес стран.

Перед началом парада в честь 80-летия окончания Второй мировой войны российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев поприветствовали друг друга, пожав друг другу руки. По словам главы государства, лидеры »перекинулись двумя-тремя словами».

1 сентября вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что РФ ведет работу над улучшением отношений с Азербайджаном, поскольку экономическое сотрудничество очень важно для Москвы и Баку. Он рассказал о межправительственной комиссии, на которой обе стороны подчеркнули развитие экономического сотрудничества.

Ранее в России объяснили решение о блокировке заявки Азербайджана на вступление в ШОС.