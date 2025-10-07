Алиев поздравил Путина с днем рождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил главу РФ Владимира Путина с днем рождения, в ходе разговора политики обсудили текущее состояние двусторонних отношений. Об этом сообщили в канцелярии азербайджанского лидера.

«7 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев <...> поздравил президента Российской Федерации с днем рождения. <...> В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией», — говорится в сообщении.

27 августа Алиев заявил, что его страна поддерживала территориальную целостность Украины с первых дней начала СВО, назвав свою позицию «однозначной». Кроме того, он прокомментировал целый ряд других «узких мест» в отношениях Баку и Москвы — от катастрофы азербайджанского авиалайнера в конце прошлого года до арестов членов азербайджанской диаспоры на территории РФ. Вхождение Азербайджана в состав СССР он назвал «оккупацией». Депутат Госдумы РФ Константин Затулин назвал заявления азербайджанского лидера «прямым выпадом в адрес России». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин признался в наличии проблем между Россией и Азербайджаном.