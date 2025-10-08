На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин прибыл в Таджикистан

Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан
Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, где будет находиться три дня. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе поездки глава государства проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Лидеры обсудят вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Ожидается подписание ряда межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

Также Путин примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ.

В ходе пребывания в Душанбе предусматриваются двусторонние встречи российского президента с лидерами ряда стран.

Незадолго до этого стало известно о прибытии части делегации РФ в Таджикистан. Среди делегатов — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, глава Роспотребнадзора Анна Попова, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко, министр труда и соцзащиты Антон Котяков, глава ФСВТС Дмитрий Шугаев и другие.

7 октября МИД Таджикистана сообщил, что в рамках саммита «Центральная Азия — Россия» главы государств обсудят широкий спектр вопросов, связанных с развитием многопланового взаимодействия, а также меры по координации действий в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и другими транснациональными вызовами.

Ранее Белоусов проинспектировал российскую военную базу в Таджикистане.

