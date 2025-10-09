На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Мозг не уверен в том, что он говорит»: врач оценил состояние здоровья Трампа

Геронтолог Новоселов заметил у Трампа признаки снижения когнитивных функций
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Врач-невролог, гериатр (занимается диагностикой, профилактикой и лечением болезней людей старшего возраста) и нейрофизиолог Валерий Новоселов высказал aif.ru свое мнение по поводу здоровья президента США Дональда Трампа, у которого он заметил ухудшение когнитивных способностей.

Врач назвал американского лидера «человеком старческого возраста», чьи физические возможности и память не такие, как были в молодости.

«У него есть признаки снижения когнитивных функций, но это не является деменцией. Он сам управляет своим поведением, способен довольно долго говорить, что он хочет, то и делает», — сообщил гериатр.

Он добавил, что «мозг Трампа не уверен в том, что он говорит», поэтому политик несколько раз повторяет одну и ту же мысль.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что глава государства в пятницу, 10 октября, посетит Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где пройдет ежегодный медосмотр.

В 2025 году Трампу исполнилось 79 лет. 7 октября в интервью телеканалу Newsmax он заявил, что чувствует себя намного лучше, чем 30 лет назад. Однако, по мнению американского журналиста Сеймура Херша, у политика, возможно, наблюдаются когнитивные нарушения. Глава государства постоянно повторяет, что уладил много войн и конфликтов. Херш заметил за ним и регулярные навязчивые самовосхваления и «потерю хватки» при общении с большой аудиторией.

Ранее в соцсетях на основе «индекса пиццы» решили, что Трамп скончался.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами