«Мозг не уверен в том, что он говорит»: врач оценил состояние здоровья Трампа

Врач-невролог, гериатр (занимается диагностикой, профилактикой и лечением болезней людей старшего возраста) и нейрофизиолог Валерий Новоселов высказал aif.ru свое мнение по поводу здоровья президента США Дональда Трампа, у которого он заметил ухудшение когнитивных способностей.

Врач назвал американского лидера «человеком старческого возраста», чьи физические возможности и память не такие, как были в молодости.

«У него есть признаки снижения когнитивных функций, но это не является деменцией. Он сам управляет своим поведением, способен довольно долго говорить, что он хочет, то и делает», — сообщил гериатр.

Он добавил, что «мозг Трампа не уверен в том, что он говорит», поэтому политик несколько раз повторяет одну и ту же мысль.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что глава государства в пятницу, 10 октября, посетит Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где пройдет ежегодный медосмотр.

В 2025 году Трампу исполнилось 79 лет. 7 октября в интервью телеканалу Newsmax он заявил, что чувствует себя намного лучше, чем 30 лет назад. Однако, по мнению американского журналиста Сеймура Херша, у политика, возможно, наблюдаются когнитивные нарушения. Глава государства постоянно повторяет, что уладил много войн и конфликтов. Херш заметил за ним и регулярные навязчивые самовосхваления и «потерю хватки» при общении с большой аудиторией.

Ранее в соцсетях на основе «индекса пиццы» решили, что Трамп скончался.