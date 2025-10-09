Здоровье Трампа проверят 10 октября

Американский президент Дональд Трамп в пятницу, 10 октября, посетит Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где пройдет ежегодный медосмотр, передает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, в медучреждении глава государства также встретится с военными. Затем политик вернется в Белый дом, а после этого может состояться его визит на Ближний Восток.

В 2025 году Трампу исполнилось 79 лет. 7 октября в интервью телеканалу Newsmax он заявил, что чувствует себя намного лучше, чем 30 лет назад. Однако, по мнению американского журналиста Сеймура Херша, у политика, возможно, наблюдаются когнитивные нарушения. Глава государства постоянно повторяет, что уладил много войн и конфликтов. Херш заметил за ним и регулярные навязчивые самовосхваления и «потерю хватки» при общении с большой аудиторией.

