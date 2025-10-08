На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе высказались об ответе России на запуск Tomahawk

Политик Мема: Россия даст ответ в случае запуска Tomahawk по ее территории
militaeraktuell.at

Россия обязательно ответит, если крылатые ракеты Tomahawk будут запущены по ее территории. Об этом в социальной сети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По его словам, данные ракет могут быть в ядерном исполнении, но при этом Запад хочет поставить их Украине.

«Мысль о том, что ответных мер со стороны России не последует, — просто смехотворна», — написал политик.

6 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что почти принял решение об отправке ракет Tomahawk на Украину. Однако, по словам главы государства, сначала он хочет выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты.

Позже военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ракеты Tomahawk уже могут находиться на территории Украины.

2 октября президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россия будет сбивать переданные Украине ракеты Tomahawk.

Ранее эксперт назвал неожиданный ответ России на передачу Украине Tomahawk.

