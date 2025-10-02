На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин предупредил, что Россия будет сбивать ракеты Tomahawk

Путин заявил, что Россия будет сбивать переданные Украине ракеты Tomahawk
Россия будет сбивать американские крылатые ракеты большой дальности Tomahawk, которые могут передать Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он обратил внимание, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли американские дальнобойные ракеты ATACMS против России. Глава государства отметил, что это оружие нанесло определенный ущерб РФ.

«В конце концов системы ПВО России приспособились, несмотря на то, что они гиперзвуковые, начали их сбивать. Могут Tomahawk нанести нам ущерб? Могут. Мы будем их сбивать, будем совершенствовать свою систему ПВО», — сказал Путин.

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления вице-президента США о возможных поставках этих ракет на Украину, однако возникает вопрос, кто будет пускать эти снаряды при их нахождении на украинских территориях.

Ранее в США объяснили, почему Украина не сможет воспользоваться ракетами Tomahawk.

