Эксперт назвал неожиданный ответ России на передачу Украине Tomahawk

Ратификацию Государственной думой соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Кубой можно расценивать как ответ России на угрозы Соединенных Штатов передать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

«Речь идет о симметричной реакции на возможные поставки Tomahawk. Ратифицированное соглашение максимально расширяет наше военное сотрудничество и позволяет в рамках двустороннего взаимодействия по согласованию с правительством Республики Куба размещать практически любые наступательные системы на территории острова», — объяснил Степанов.

По его словам, отправка на Кубу современных видов вооружений, таких как «Искандер» или «Орешник», были бы оправданным ответом на действия НАТО в целом. Такое развитие событий создаст инструмент сдерживания, который способен достигать объекты на территории США и сохранять паритет, отметил аналитик.

Накануне Государственная дума на пленарном заседании ратифицировала соглашение между правительствами России и Кубы о военном сотрудничестве. В пояснительной записке к проекту отмечается, что ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между двумя странами в военной области, обеспечит защиту интересов российских граждан, выполняющих задачи в рамках реализации данного соглашения, от юрисдикции республики и тд.

