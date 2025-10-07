Аналитик заявил, что ракеты Tomahawk уже могут находиться на Украине

Дальнобойные ракеты Tomahawk американского производства уже могут находиться на территории Украины. Об этом в беседе с RT заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Есть инсайдерская информация, что из Польши были поставлены некоторые грузы, которые по форме и по маркировке напоминают поставки «Томагавков», — сказал Матвийчук.

По его словам, ВСУ понадобятся хотя бы 500 соответствующих ракет, чтобы повлиять на ситуацию в зоне СВО. Точечные удары Tomahawk результата не принесут, считает аналитик. В связи с этим, по оценкам Матвийчука, президент США Дональд Трамп «блефует и пытается надавить на политику Кремля».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять ракеты Tomahawk. В Кремле ранее предупреждали, что передача этих ракет Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США.

По данным Axios, администрация Трампа выражает беспокойство в связи с возможной потерей контроля над использованием ракет после их передачи. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат предупредил, что поставки Tomahawk Украине приблизят мировую войну.