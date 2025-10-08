На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров счел возмутительными попытки Запада возобновить санкции против Ирана

Лавров: сам факт попыток Запада возобновить санкции против Ирана возмутителен
Сергей Гунеев/РИА Новости

Сам факт попыток Запада возобновить санкции против Ирана возмутителен. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта «Мосты на Восток», фрагмент которого опубликован на сайте дипломатического ведомства.

«Сам факт возобновления этих санкций, которые Запад пытается выдать за состоявшееся правовое действо, — совершенно возмутительная история, потому что, напомню, резолюция, одобрившая Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы, была нарушена не Ираном», — подчеркнул министр.

26 сентября Совет Безопасности ООН не поддержал предложенный проект резолюции, который предполагал продление на шесть месяцев отсрочки возобновления санкций против Ирана.

Данный документ был разработан совместно Россией и Китаем. Поддержку предложению выразили четыре члена Совбеза, девять проголосовали против, а двое воздержались.

19 сентября Совет Безопасности не принял резолюцию, направленную на продолжение отмены санкций, действующих в отношении Ирана. Против этой инициативы проголосовали делегаты из США, Франции, Британии, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне.

Ранее Захарова заявила, что действия Запада против Ирана в СБ ООН юридически ничтожны.

