Захарова: секретариат ООН вне полномочий объявил о восстановлении резолюции по Ирану

Захарова заявила, что действия Запада против Ирана в СБ ООН юридически ничтожны

Действия стран Запада в Совете безопасности в отношении Ирана юридически ничтожны и не могут налагать обязательств на другие страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

По ее словам, Секретариат ООН поспешил публиковать на своем сайте объявление о восстановлении резолюции по Ирану.

Дипломат отметила, что Совет безопасности не принимал никаких решений, предоставляющих секретариату ООН полномочий делать заключение по вопросам, находящимся в исключительной компетенции СБ ООН.

Захарова отметила, что Великобритания, Германия и Франция пытались воспользоваться механизмами восстановления санкций, однако законных оснований и возможностей у них для этого не нашлось, поскольку они постоянно нарушали резолюции, например, отказались выполнять обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

«Соответственно, результаты их обсуждения юридически ничтожны и они не могут налагать никаких правовых обязательств на другие государства», — подчеркнула представитель МИД РФ.

19 сентября Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении отмены санкций против Ирана. Против принятия проекта резолюции выступили представители Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне. Россия, Китай, Пакистан и Алжир поддерживали отмену санкций.

28 сентября глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС приступит к восстановлению санкций в отношении Ирана.

29 сентября Великобритания наложила санкции на министерства нефти и топлива Ирана.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи предупредил коллег из «евротройки» о последствиях восстановления санкций в отношении Тегерана.