МИД: Меркель подтвердила пагубную роль Прибалтики и Польши в НАТО в 2021 году

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила негативную роль Польши и Прибалтики накануне начала военной операции на Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Меркель подтвердила, что в политике ЕС и НАТО накануне СВО сложилась ситуация, когда хвост вилял собакой», — подчеркнула она.

6 октября Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и Прибалтику. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса.

По словам Меркель, эти страны опасались, что ЕС не сможет выработать единую политику в отношении России. «В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась [СВО]», — подчеркнула она.

При этом президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя слова Ангелы Меркель, заявил, что позиция стран Прибалтики и Польши в отношении России до начала военного конфликта на Украине была правильной.

Ранее экс-глава МИД Литвы резко ответил Меркель на слова о виновниках СВО.