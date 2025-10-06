На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика
Размер текста
А
А
А

Отказались говорить с Россией: Меркель обвинила Польшу и страны Балтии в начале СВО

Меркель назвала Польшу и страны Балтии косвенными виновниками начала СВО
true
true
true
close

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель

Global Look Press
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и страны Балтии. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса. При этом Меркель подчеркнула, что сейчас Европа должна «становиться сильнее в военном отношении», но «как и во времена холодной войны, дипломатия необходима».

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель возложила частичную ответственность за начало российско-украинского конфликта на Польшу и страны Балтии. Об этом она заявила в интервью венгерскому изданию Partizan.

Меркель рассказала, что в 2021 году предлагала создать новый формат для прямых переговоров Европейского союза с российским президентом Владимиром Путиным.

«В июне 2021 года я почувствовала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения всерьез, и именно поэтому я хотела создать новый формат <...> Некоторые это не поддержали. В первую очередь, страны Балтии, но и Польша была против», — сказала она (цитата по Bild).

По словам Меркель, эти страны опасались, что ЕС не сможет выработать единую политику в отношении России. «В любом случае, это не осуществилось. Потом я покинула свой пост, а затем началась [СВО]», — подчеркнула она.

При этом Меркель добавила, что сейчас «времена изменились». По ее мнению, Европе нужно «становиться сильнее в военном отношении», однако «как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима».

Кроме того, экс-канцлер отказалась назвать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против вступления Украины в ЕС и отказа от российских энергоносителей, «троянским конем» Путина. По ее словам, венгерский политик «всегда отстаивал свою собственную позицию на европейской арене и часто очень хорошо обосновывал ее». «Нет, это чепуха. Мы бы не попались на такое — это абсурд», — ответила она на вопрос о связи Орбана с Кремлем.

Минские соглашения

В своем интервью Partizan Меркель также затронула тему Минских соглашений. Она заявила, что они были заключены на фоне военных успехов ДНР и ЛНР в 2015 году.

«В 2015 году россияне все более агрессивно продвигались вперед в Украине, <...> и тогда мы с президентом Франции Франсуа Олландом решили, что необходимо заключить соглашение. Это были те самые Минские соглашения», — заявила Меркель (цитата по Mandiner).

Она утверждает, что соглашения «не были идеальными», и что Россия якобы их не придерживалась.

«Но заключение соглашений было правильным шагом, потому что они несколько смягчили ситуацию, позволив Украине набрать силы в период с 2015 по 2021 год», — добавила экс-канцлер.

Минские соглашения, заключенные в 2014–2015 годах, были направлены на прекращение активных боевых действий на востоке Украины. В феврале 2015 года лидеры России, Украины, Франции и Германии в рамках так называемого «нормандского формата» согласовали комплекс мер по реализации договоренностей, который впоследствии получил название «Минск-2». Эти соглашения были утверждены Совбезом ООН и приобрели статус обязательного международно-правового акта.

Однако в 2022 году Меркель в интервью Die Zeit признала, что всем участникам переговоров было очевидно, что конфликт на востоке Украины лишь заморожен, а подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», которое Киев использовал, чтобы «стать сильнее».

Позднее экс-президент Франции Франсуа Олланд сделал схожее заявление, подчеркнув, что договоренности «на время остановили наступление России».

Британский телеканал «Би-би-си» в 2023 году выпустил документальный фильм «Путин против Запада», в котором бывший украинский лидер Петр Порошенко также подтвердил, что соглашения «дали Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской коалиции».

Позиция России

Президент России Владимир Путин назвал признания Ангелы Меркель о характере Минских соглашений «неожиданными» и заявил, что они его разочаровали.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в 2023 году заявила, что обман со стороны Запада по поводу целей этих соглашений требует правовой оценки и квалификации.

«То, что эти страны, эти политики обманули мировое сообщество, и в первую очередь жертвой их обмана пал народ Украины, требует обязательной фиксации в правовом пространстве. Должны быть не просто разговоры, а должна быть квалификация, которая должна даваться правовиками. Ведь они обманули Совет Безопасности ООН», — сказала дипломат.

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, курировавший отношения с Украиной в 2014–2016 годах, признавал, что при работе над Минскими соглашениями «исходил из того, что они не будут выполнены». Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его слова, подчеркнул, что Москва приложила много усилий, чтобы вынудить Киев, Берлин и Париж встать на путь реализации «Минска-2».

«Основная задача была заставить Киев выполнять взятые на себя обязательства. Сейчас мы понимаем, что никто не собирался этого делать», — отметил он.

Песков добавил, что на финальной стадии ситуации с соглашениями уже наблюдался пессимизм, когда стало понятно, что договоренности пытаются «подменить чем угодно, нарушить последовательность». Но на первоначальной стадии договоренностей пессимизма у РФ не было, была цель реализовать соглашения, подчеркнул представитель Кремля.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами