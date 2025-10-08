Президент Латвии Ринкевич: позиция Прибалтики по России до СВО была правильной

Позиция стран Прибалтики и Польши в отношении России до начала военного конфликта на Украине была правильной. Об этом заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя слова Ангелы Меркель о том, что точка зрения Польши и стран Балтии стала одной из причин начала СВО, пишет Delfi.

Ринкевич настаивает, что Россия якобы не хотела говорить с «единым Европейским союзом» и делала все, чтобы расколоть политическое объединение. Эта точка зрения Польши и Прибалтики была верной, считает президент Латвии.

По его словам, Евросоюз искал формат, когда Россия будет говорить с единым блоком, а не отдельными странами, чего Москва якобы избегала.

Политик допустил, что дискуссия вокруг этой темы возобновилась, поскольку Евросоюзу все еще трудно формулировать единую позицию.

«По существу — да, есть разные мнения, и они были всегда», — сказал Ринкевич.

6 октября Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan возложила ответственность за срыв прямых переговоров между ЕС и Россией в 2021 году на Польшу и Прибалтику. По ее словам, эти государства опасались, что Европа не сможет выработать единую политику в отношении Москвы, что стало одним из факторов украинского кризиса.

