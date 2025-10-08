Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский пообещал выучить английский язык, чтобы общаться с западными политиками на одном языке. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Я осознаю длину пути и планирую свои действия стратегически, понимая, что без союзников нам не победить. Я принял решение выучить английский, чтобы говорить с западными политиками на одном языке и отстаивать интересы белорусов», — сказал Тихановский.

Он также рассказал, что сейчас восстанавливает картину событий, которые он пропустил во время заключения.

В начале июля, в преддверии Дня независимости Белоруссии, Лукашенко удовлетворил ходатайства о помиловании 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности. Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин, трое из них — старше 50 лет.

В июне пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что президент подписал помилование для 14 заключенных, среди которых супруг экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Сергей. Данное решение было принято в ответ на просьбу президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что в Литве пройдут протесты против Тихановской.