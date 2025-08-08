На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Литве пройдут протесты против Тихановской

Delfi: в Литве пройдут акции за отмену аккредитации офиса Тихановской
true
true
true
close
Global Look Press

Около здания МИД Литвы в Вильнюсе в пятницу пройдут акции за отмену аккредитации офиса оппозиционного политика Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщает портал Delfi.

«У здания МИДа соберутся протестующие: призовут к отмене аккредитации офиса Тихановской», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что цель протестной акции состоит в том, чтобы отменить дипломатический статус, присвоенный Тихановской и ее офису. Кроме того, протестующие намерены потребовать перестать спонсировать оппозиционера.

Литовский депутат от «Национального объединения» Витаутас Синица до этого обратился к премьеру страны Гинтаутасу Палуцкасу с вопросом о финансировании деятельности Светланы Тихановской в Литве.

В частности, депутат потребовал сообщить о затратах на виллу, предоставленной Тихановской, охране от Службы охраны руководства в Литве и за рубежом, а также об использовании VIP-терминала для гостей в аэропорту Вильнюса.

Ранее президент Литвы заявил, что не побежит в убежище, если в страну залетит БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами