В Литве пройдут протесты против Тихановской

Около здания МИД Литвы в Вильнюсе в пятницу пройдут акции за отмену аккредитации офиса оппозиционного политика Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом сообщает портал Delfi.

«У здания МИДа соберутся протестующие: призовут к отмене аккредитации офиса Тихановской», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что цель протестной акции состоит в том, чтобы отменить дипломатический статус, присвоенный Тихановской и ее офису. Кроме того, протестующие намерены потребовать перестать спонсировать оппозиционера.

Литовский депутат от «Национального объединения» Витаутас Синица до этого обратился к премьеру страны Гинтаутасу Палуцкасу с вопросом о финансировании деятельности Светланы Тихановской в Литве.

В частности, депутат потребовал сообщить о затратах на виллу, предоставленной Тихановской, охране от Службы охраны руководства в Литве и за рубежом, а также об использовании VIP-терминала для гостей в аэропорту Вильнюса.

Ранее президент Литвы заявил, что не побежит в убежище, если в страну залетит БПЛА.