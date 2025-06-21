В Белоруссии раскрыли детали освобождения 14 заключенных

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко подписал помилование для 14 заключенных, среди которых супруг экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Сергей. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Президентом принято решение о помиловании 14 осужденных», — сообщила она, уточнив, что данное решение было принято в ответ на просьбу президента Соединенных Штатов Америки.

Среди помилованных в основном иностранные граждане: два гражданина Японии, три — Польши, два — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке также значатся несколько граждан Белоруссии, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность.

Эйсмонт подчеркнула, что решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи.

В декабре 2021 года Гродненским судом Сергей Тихановский был приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни, препятствовании деятельности Центральной избирательной комиссии и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Ранее встреча Светланы Тихановской с освобожденным из тюрьмы мужем попала на видео.