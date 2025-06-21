На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии раскрыли детали освобождения 14 заключенных

Лукашенко помиловал 14 заключенных в ответ на просьбу Трампа
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко подписал помилование для 14 заключенных, среди которых супруг экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской Сергей. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Президентом принято решение о помиловании 14 осужденных», — сообщила она, уточнив, что данное решение было принято в ответ на просьбу президента Соединенных Штатов Америки.

Среди помилованных в основном иностранные граждане: два гражданина Японии, три — Польши, два — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке также значатся несколько граждан Белоруссии, осужденных за экстремистскую и террористическую деятельность.

Эйсмонт подчеркнула, что решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи.

В декабре 2021 года Гродненским судом Сергей Тихановский был приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Ему были предъявлены обвинения в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни, препятствовании деятельности Центральной избирательной комиссии и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Ранее встреча Светланы Тихановской с освобожденным из тюрьмы мужем попала на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами