Начавший преследование УПЦ Порошенко имел чин диакона

Азаров рассказал, как Порошенко хвастался ему чином диакона в УПЦ
Piotr Molecki/AP

Начавший преследование канонической Украинской православной церкви (УПЦ) бывший президент Украины Петр Порошенко ранее имел в УПЦ чин диакона. Об этом написал в своей книге «Стратегия катастрофы» бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров, передает ТАСС.

«Он, кстати сказать, носил чин диакона в УПЦ. Он мне хвастался в свое время: «Видите, Николай Янович, я там прислуживаю». Носил зеленый стихарь», — рассказал политик.

Азаров рассказал, что патриарх Константинопольской церкви Варфоломей сначала был против предоставления автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) в 2019 году. Однако, по его словам, представители США заставили Варфоломея изменить свою позицию.

В апреле община канонической Украинской православной церкви в селе Верхние Становцы обратилась за защитой в ООН после нападения на Свято-Николаевский храм.

До этого председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда говорил, что все, что делает ПЦУ, надо рассматривать с точки зрения политики, поскольку к к церкви эта организация не имеет отношения.

Ранее ООН выразили беспокойство из-за гонений на православие на Украине.

