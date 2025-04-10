Православная община обратилась за защитой в ООН после нападения раскольников

СПЖ: православные на Украине обратились за защитой в ООН после нападения ПЦУ

Община канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Верхние Становцы обратилась за защитой в ООН после нападения на Свято-Николаевский храм. Об этом сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов (СПЖ).

Представители общины рассказали, что в ночь на 9 апреля неизвестные люди в балаклавах с дубинками и газовыми баллончиками избили прихожан храма, включая женщин и пожилых людей. После этого они сорвали замок с дверей и надругались над церковью. Однако прихожанам все-таки удалось отстоять святыню.

В общине указали, что возглавил нападение клирик раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Роман Грищук.

«Просим защитить наши права на вероисповедание и обеспечить защиту нашего имущества и человеческой жизни» — сказали верующие в обращении к представительству ООН на Украине.

8 апреля сторонники ПЦУ совершили захват Успенского храма в селе Старые Безрадичи Киевской области Украины, выгнав оттуда прихожан и священников УПЦ. Вместе с рейдерами был секретарь Переяславско-Вишневской епархии ПЦУ игумен Викентий Козак.

До этого в Киевской области представители ПЦУ захватили Свято-Пантелеимоновский храм. В присутствии правоохранителей они повредили замок на двери и проникли в церковь.

Ранее сообщалось, что у стен Киево-Печерской лавры заметили человека с топором.