В РПЦ прокомментировали «‎иконы» с главами украинских раскольников и разведки

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что «‎иконы» с главами Православной церкви Украины (ПЦУ) и Главного управления разведки (ГУР) — это «политический маркетинг». Об этом пишет ТАСС.

«Это просто не иконы, то, что они делают. Это их политический маркетинг, которым они занимаются. Это к вере никакого отношения не имеет», — прокомментировал Легойда.

По его словам, все, что делает ПЦУ, надо рассматривать не с точки зрения религии, поскольку, по мнению председателя, эта организация не имеет к церкви отношения, а с точки зрения политики.

Легойда также объяснил, что изображение разных людей на иконе не запрещено. Он говорит, что святость определяется не изображением человека на иконе, а нимбом.

До этого Легойда рассказывал о проблемах с научными работами из-за нейросетей. Он заявил, что школьное и высшее образование находятся в кризисе, поскольку нейросети обессмысливают письменные научные работы в качестве инструмента проверки знаний.

По его словам, у нейросетей есть особенности, которые нужно учитывать. Он подчеркнул, что преподаватели должны научиться работать с новой реальностью и интегрировать современные технологии в образовательный процесс, а не запрещать их.

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